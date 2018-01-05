HABER

FETÖ'nün sözde 'Safranbolu imamı' çift tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 19:18 | Son Güncelleme 9 saat önce

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Safranbolu imamı' olduğu tespit edilen Sinan M. ve eşi Halime M., tutuklandı.FETÖ/PDY'nin sözde 'Safranbolu imamı' olduğu belirlenen Sinan ve eşi Halime M., Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın bölgede jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Karabük'e getirildi. Emniyette sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sinan ve Halime M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Neymar fena yakalandı!

Neymar fena yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
40 saat elektrikleri kesilince yolu kapattılar

40 saat elektrikleri kesilince yolu kapattılar

Aydın'da 'horoz dövüşü'ne suçüstü

Aydın'da 'horoz dövüşü'ne suçüstü

İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı

İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.