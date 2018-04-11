HABER

FETÖ'nün talebe sorumluları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta polisin gözaltına aldığı FETÖ/PDY'nin sözde 'büyük bölge talebe mesulü' ve mahrem imamı Uğur E.

FETÖ'nün talebe sorumluları adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polisin gözaltına aldığı FETÖ/PDY'nin sözde 'büyük bölge talebe mesulü' ve mahrem imamı Uğur E. ile 'bölge talebe mesulü' Tarık O. adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde 'büyük bölge talebe mesulü' ve mahrem imam Uğur E. ile 'bölge talebe mesulü' Tarık O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur E. ve Tarık O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'nün talebe sorumluları adliyede

Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.