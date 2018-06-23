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FETÖ'nün Trabzon il imamı ve eşi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

TRABZON'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il imamı M.K.

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il imamı M.K. (46) ve eşi A.A.K. (40) gözaltına alındı.
Trabzon'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün il imamı olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan M.K. ve eşi A.A.K. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Ordu'da yakalanarak gözaltına alındı. Hatay nüfusuna kayıtlı olan M.K.'nın örgütün Ağrı, Gümüşhane ve son olarak Trabzon il imamı olarak görev yaptığı belirtildi. Trabzon'a getirilen M.K. ve eşi A.A.K.'nın sorgusu sürüyor.

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