FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon: 23 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Aydın Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aydın merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Manisa, Denizli, Van, Şırnak, Antalya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 3 muvazzaf asker, askeri okullardan ihraç edilen 5 eski öğrenci, örgütün 2 'mahrem imamı', görevde olan 9 polis ile meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.