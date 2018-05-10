FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 10 astsubay gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, ekipleri sabah saatlerinde tarafından FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş, Hakkari, Bitlis, İstanbul, Ağrı, Ankara, Kayseri, Sakarya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda; Jandarma, kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 10 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirileceği belirtildi.
KOM ekipleri, mart ve nisan ayında da FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik operasyonlar düzenlemiş; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görev yapan ve meslekten ihraç edilmiş 25 subay ile subayların sivil sorumlusu olduğu öne sürülen E.A. yakalanmıştı.
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü
Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum