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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 10 astsubay gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 10 astsubay gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, ekipleri sabah saatlerinde tarafından FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş, Hakkari, Bitlis, İstanbul, Ağrı, Ankara, Kayseri, Sakarya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda; Jandarma, kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 10 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirileceği belirtildi.
KOM ekipleri, mart ve nisan ayında da FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik operasyonlar düzenlemiş; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görev yapan ve meslekten ihraç edilmiş 25 subay ile subayların sivil sorumlusu olduğu öne sürülen E.A. yakalanmıştı.

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