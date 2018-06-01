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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 asker 18 mahrem imama gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

  FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yeni bir çalışma başlatıldı.

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yeni bir çalışma başlatıldı. 'Mahrem imam' olarak adlandırılan sivil şahıslarla ankesörlü hatlar üzerinden görüştüğü tespit edilen 38 kişi belirlendi. 18'i Kara ve Hava kuvvetlerinde mensup muvazzaf, 2'si kapatılan askeri öğrenci ve bu askerlerden sorumlu 18 sivil olmak üzere toplam 38 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Söz konusu şüphelilerin, daha önceden adli işlem görmedikleri ve deşifre olmadıkları öğrenildi. 18 kişi aranıyor.

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