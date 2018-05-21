HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ'nün TSK Yapılanması'nda 24 askere tutuklama...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 askerden 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 askerden 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 211 şüpheliden işlemleri biten 31'i bugün adliyeye çıkarıldı.
Savcılık 31 şüpheli askeri, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerden 24'ünü atılı suçtan tutuklanmasına, diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 17 Mayıs tarihinde de aynı soruşturmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 53 kişiden 46'sı tutuklanmıştı, böylece tutuklanan askerlerin sayısı 70'e yükseldi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Bodrum çöplüğünde yine yangın çıktıBodrum çöplüğünde yine yangın çıktı
Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında bilirkişi raporu açıklandıÇukura düşerek ölen iki kardeşin davasında bilirkişi raporu açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

'CHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listede' iddiası

'CHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listede' iddiası

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.