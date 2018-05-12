HABER

FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 64 kişiye hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yargılanan 115 sanıktan 64'üne, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 8 yıl 9'ar ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 64 kişiye hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yargılanan 115 sanıktan 64'üne, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 8 yıl 9'ar ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Heyet, eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı ile rektör yardımcısı Ali Keskin'in de aralarında bulunduğu 48 kişinin ise beraatına karar verdi.
FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla 115 sanık hakkında açılan davanın duruşması, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan 5. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı. Karar duruşmasına 26'sı tutuklu 112 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı, suçlamaları kabul etmedi, beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti savunmaların alınmasının ardından kararını açıkladı. FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasında etkin rol aldığı gerekçesiyle Hakan Yörükoğlu ile Engin Çamdere'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer 62 sanık ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. PAÜ'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin'in de aralarında bulunduğu toplam 48 sağının ise beraatine karar verildi. Hapis cezası verilen 26 sanıktan 10'u ise tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Davanın firari sanıkları Ebubekir Aydoğmuş, Fahri Tercan ve Sümeyra Eliçbabuk'un hakkındaki dava dosyası ise ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
Ülke şokta! Yüzde 250 zam yapıldıÜlke şokta! Yüzde 250 zam yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Kim Milyoner Olmak İster'de lise öğrencisine 110 bin TL kaybettiren soru

Kim Milyoner Olmak İster'de lise öğrencisine 110 bin TL kaybettiren soru

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.