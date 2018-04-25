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FETÖ’nün üst düzey 6 yöneticisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Adana’da, FETÖ/PDY’nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen 6 kişi tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi.

FETÖ’nün üst düzey 6 yöneticisi tutuklandı

Adana’da, FETÖ/PDY’nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen 6 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyelerinin ’gaybubet evi’ olarak adlandırdığı hücre evinde Kamuren E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G. yakalandı. Zanlılar evde yere yatırılıp kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Polis ifadeler doğrultusunda yaptığı çalışmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok büyük darbe alan örgütün yeniden yapılanma, kendine taraftar bulma ve devlet kademelerine sızma yapmak için görevlendirme yaptığını belirledi. Şahısların hepsinin ’asker imamı’ olduğu, yoksul ve zeki çocukları bu kez çok gizli bir şekilde FETÖ taraftarı yapıp daha sonra da sınavlara hazırlayarak askeri okullara yerleştirmeyi amaçladıkları tespit edildi.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan Kamuran E.’ye ise bizzat terörist başı Fetullah Gülen tarafından ’çocukları sınavlara iyi hazırlayan’, ’iyi seçen’ anlamında örgüt tarafından kullanılan ’bahçıvan’ lakabı verildiği öğrenildi.
Zanlılardan E.G. aranması olduğu için sorguya alındıktan iki gün sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer 5 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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