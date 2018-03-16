FETÖ’nün üst düzey yöneticiliğini yapan karı koca yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün üst düzey yöneticiliğini yaptığı tespit edilen karı-koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte bağlı okul ve yurtlarda çalışan, örgütün üst düzey yöneticiliğini yaptığı tespit edilen A.E. ve eşi B.E., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir’in Edremit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. ByLock kullandığı ileri sürülen karı koca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.