FETÖ’nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yürütülen soruşturmada örgütün ’’2048 Fun and Relaxing Puzzle Game’’ oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını kullandığını tespit etti. Başsavcılık soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yürütülen soruşturmada, örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu olan ve yakalanana kadar bir devlet okulunda öğretmen olan Engin kod adlı E.K.’dan ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital verilerde önemli bir delile rastlandı. TÜBİTAK tarafından yapılan dijital delillerin incelemesi sonucunda, örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ’’2048 Fun and Relaxing Puzzle Game’’ oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programının indirilerek kullanıldığı tespit edildi.