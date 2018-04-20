FETÖ’nün Yunanistan’a kaçarken yakalanan sözde bölge sorumlusu tutuklandı

FETÖ/PDY’nin sözde Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop bölge sorumlusu olan ve Yunanistan’a kaçarken yakalanan şahıs tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin bölge sorumlusu olduğu iddia edilen ve ’ByLock’ kullanıcısı olduğu belirtilen ‘Fatih’ kod adlı eski din kültürü öğretmeni Murat Elmas, geçtiğimiz günlerde Marmaris’ten Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve FETÖ’nün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Murat Elmas, Samsun Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen Murat Elmas, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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