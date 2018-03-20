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FETÖ/PDY operasyonunda 23 asker gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Muş merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli rütbelerde toplam 23 askeri personel gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Muş merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli rütbelerde toplam 23 askeri personel gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Mahrem imam olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile örgüt içerisinde yer alan askeri personellere yönelik sabit ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama ile maskelenen kripto askeri mahrem yapı mensuplarına, 20 Mart 2018 tarihinde ilimiz merkezli 15 ilde yapılan operasyonda neticesinde çeşitli rütbelerde toplam 23 askeri personel yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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