FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı olan emekli imam yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 9 Ağustos 2017’de gerçekleştirilen operasyon sonrasında hakkında arama kararı çıkan firari emekli imam A.K, Edremit adliyesine gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.