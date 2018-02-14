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FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı olan emekli imam yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 9 Ağustos 2017’de gerçekleştirilen operasyon sonrasında hakkında arama kararı çıkan firari emekli imam A.K, Edremit adliyesine gelerek teslim oldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı olan emekli imam yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 9 Ağustos 2017’de gerçekleştirilen operasyon sonrasında hakkında arama kararı çıkan firari emekli imam A.K, Edremit adliyesine gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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