FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan karı-koca, Burhaniye Adliyesi'nde yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde bu sabah saatlerinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aranan karı-koca yakalandı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.Ü. ve eşi B.Ü. adliyede görevli polisler tarafından şüpheli davranışları nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan soruşturma sonrası kesinleşmiş hapis cezaları olduğunu için Burhaniye Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Öte yandan FETÖ/PDY’nin jandarma yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen S.A. hakkında Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen yakalama kararı sonrası, şahıs görev yaptığı Tuzla Karakolu'nda polis tarafından gözaltına alındı.

İkametinde ve görev yaptığı karakoldaki odasında arama yapılan şahsın sorgusu devam ediyor.