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FETÖ/PDY şüphelisi 5 kadın serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan gözaltına alınan 5 kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan dün gözaltına alınan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen polislerin eşleri olduğu öğrenilen 5 kadının İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamladı.Adliyeye sevk edilen ve aralarında diş hekimi ve avukatların da yer aldığı ‘ByLock’ kullanıcısı 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan gözaltına alınan 5 kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan dün gözaltına alınan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen polislerin eşleri olduğu öğrenilen 5 kadının İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamladı.
Adliyeye sevk edilen ve aralarında diş hekimi ve avukatların da yer aldığı ‘ByLock’ kullanıcısı 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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