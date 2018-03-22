FETÖ/PDY şüphelisi 5 kadın serbest bırakıldı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan gözaltına alınan 5 kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan dün gözaltına alınan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen polislerin eşleri olduğu öğrenilen 5 kadının İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamladı.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında diş hekimi ve avukatların da yer aldığı ‘ByLock’ kullanıcısı 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.