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FETÖ/PDY yapılanmasında ismin var deyip dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

Bodrum’da yaşayan 68 yaşındaki N.B.

Bodrum’da yaşayan 68 yaşındaki N.B. isimli vatandaşın dolandırıcılar tarafından 36 bin TL dolandırılmasını Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri önledi.
Edinilen bilgiye göre Turgutreis Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 68 yaşındaki N.B.’yi arayan ve kendisini Komiser Coşkun olarak tanıtan bir şahıs, N.B.’nin adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne karıştığını ve hesabında bulunan paraların seri numaralarının FETÖ üyelerince kullanıldığını ifade edip, suçluların yakalanmasını sağlamak için hesabındaki paraların geçici olarak kendi hesabına yatırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan N.B., hesabındaki 36 bin TL parayı kendisini Komiser Coşkun olarak tanıtan şahsın hesabına aktardı.
Bugün öğle saatlerinde Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı’na müracaat eden N.B., olayı jandarmaya anlattı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bahse konu banka yetkilileri ile irtibata geçerek olayın bir dolandırıcılık vakası olduğunu belirttiler. Banka yetkilileri ile koordineli bir şekilde çalışan jandarma ekipleri, İstanbul’da yaşayan D.M.A. adlı şahısa ait olduğu tespit edilen hesaba bloke konulmasını sağladı.
N.B. tarafından yatırılan paranın dolandırıcıların eline geçmesi engellenirken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

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