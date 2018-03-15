FETÖ/PDY’den 11 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 19 kişiden 11’i adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir’de 9 Mart 2018 tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alınan ve çoğunluğu astsubay meslek yüksek okullarında görevli ve rütbeli personelden oluşan 1 albay, 2 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 1 sivil çalışan personel FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. Adli makamlar 5 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verdi. Yapılan açıklamada 7 şüpheli şahsın gözaltı işleminin devam ettiği açıklandı.