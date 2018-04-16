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FETÖ/PDY’den firari olarak aranan karı koca öğretmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Aksaray’da (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen yapılan operasyonla yakalandı.Operasyon, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY’den firari olarak aranan karı koca öğretmen yakalandı

Aksaray’da (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen yapılan operasyonla yakalandı.
Operasyon, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Karı koca öğretmen Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.’nın Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi. İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Karı koca şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildikleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gülerek girip çıkmaları dikkat çekti. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan karı koca tutuklandı. Şüpheli Beytullah A. Kırşehir Cezaevine, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevine gönderildi.

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