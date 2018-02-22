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FETÖ/PDY’den tutuklu emekli emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 aydır tutuklu bulunan emekli Emniyet Müdürü Yakup Şahan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunan emekli Emniyet Müdürü Yakup Şahan’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli’de FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 aydır tutuklu bulunan emekli Emniyet Müdürü Yakup Şahan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunan emekli Emniyet Müdürü Yakup Şahan’ın yargılandığı davada karar açıklandı. 15 aydır tutuklu bulunan Şahan, bugün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Yakup Şahan son savunmasında, "Ailemin ve benim ciddi sağlık problemlerimiz var. Benden ziyade çocuklarımın eğitimiyle ilgili sıkıntılarım var" diyerek tahliyesini talep etti.
Sanık ve avukatının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti Şahan’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.

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