FETÖ/PDY’nin Rize’deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın Rize’deki yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri Rize’de FETÖ’nun yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda örgüte ait olduğu iddia edilen 21 bin 500 dolar ve 150 pounda el konuldu.
Gözaltına alınanlardan zanlılardan Y.E.C, A.K, F.M, M.Y, D.C. ve S.K adliyeye sevk edilirken, sözde yeni Rize il imamı olduğu ve Trabzon’da yakalandığı öğrenilen K.S’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan K.S’nin başkasına ait kimliği kullanarak gerçek kimliğini gizlemeye çalıştığı kaydedildi.
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