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FETÖ/PYD operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kadın serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Karaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kadın şüpheli serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kadın zanlıdan 5’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kadın şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kadın zanlıdan 5’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde onların da adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütte çeşitli görevlerde bulundukları öne sürülen 13 kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karaman, Ankara, Antalya ve Kayseri’de 17 Nisan’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kadın zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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