FETÖ/PYD operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kadın serbest bırakıldı

Karaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kadın şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kadın zanlıdan 5’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde onların da adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütte çeşitli görevlerde bulundukları öne sürülen 13 kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karaman, Ankara, Antalya ve Kayseri’de 17 Nisan’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kadın zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum