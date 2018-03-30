FETÖ/PYD operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 kadın serbest bırakıldı

Karaman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan kadın şüphelilerden 6’sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Aynı operasyon kapsamında önceki günde adliyeye çıkarılan 6 kadın serbest kalmıştı. Adreslerinde bulunamayan 5 kadın şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mart’ta örgütte çeşitli görevlerde bulundukları ileri sürülen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Karaman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Hatay, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul ve Kocaeli’de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 13 kadın zanlı gözaltına alınmıştı.