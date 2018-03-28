FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 13 kadından 6’sı serbest bırakıldı

Karaman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 kadın şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan 5 kadın şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mart’ta örgütte çeşitli görevlerde bulundukları ileri sürülen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Karaman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Hatay, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul ve Kocaeli’de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 13 kadın zanlı gözaltına alınmıştı.
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