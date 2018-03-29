HABER

FETÖ’ye 5 ilde operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon düzenleyen polis ekipleri, 71 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon düzenleyen polis ekipleri, 71 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin içinde 16’sının FETÖ’nün güncel mütevelli heyeti oluşumu içinde olduğu öğrenildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ’nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağını tespit etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 5 ilde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 5 ilde, 63 adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bayan eğitim danışmanlığı yapılanması güncel mütevelli grubu, güncel öğrenci evleri ve firari şahısların saklandıkları gaybubet evlerinin tespiti üzerine yapılan çalışmalar sonrasında polisin operasyon düğmesine basması ile şüpheliler tek tek alındı.
600 polisin katıldığı ve Balıkesir merkezli 5 ilde (İzmir, Manisa, Denizli, Uşak) gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında aralarında, 24 gaybubet evi, 5 güvenli ev, 14 öğrenci evinin de bulunduğu adreslerde düzenlenen operasyonda 39’u bayan, 32’si erkek olmak üzere toplam 71 şahıs gözaltına alındı. Alınan şahıslardan 27’sinin daha önceden firari konumda olduğu öğrenilirken, 8 şahsın bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca 16 şahsın ise güncel mütevelli heyeti oluşumu içerisinde olduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında firari olan 9 şahsın yakalanması çalışmaları ise sürüyor.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Bu sabah Beşiktaş!Bu sabah Beşiktaş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı!

Siber suçlar yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.