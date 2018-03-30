FETÖ’ye finansman sağlayan şirkete operasyonda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

Tekirdağ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) finansman sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’da K.Ö. isimli şahsın örgütün sözde sorumlusu olduğunun tespit edilmesinin ardından geçtiğimiz gün K.Ö. ve K.G’nin şirketlerine el konularak kayyum atanmasına karar verildi. Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan K.Ö, K.G, E.Ş, Z.Ö, M.B.Ö, S.Ö, S.A, E.K ve H.K’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerden 6’sını geçtiğimiz gün gözaltına aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışması çerçevesinde operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 7’ye yükseldi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile el konulan ve kayyum atanan K.Ö ve K.G’ye ait şirketlerde arama çalışmaları devam ediyor.