FETÖ'ye komiserlik sınav sorularını sızdıran 21 kişiye gözaltı kararı

Özkan ARSLAN, ANKARA (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye komiserlik sınav sorularını sızdıran 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin, yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 14 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
OHAL Komisyonundan son dakika karar!
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
'AK Parti aday listelerinde yeni isimler göreceğiz'
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Bilim kurgu filmi değil, gerçek! Jandarma artık böyle gezecek
Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem
Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler
Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
ABD basınından iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum