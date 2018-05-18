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FETÖ'ye komiserlik sınav sorularını sızdıran 21 kişiye gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye komiserlik sınav sorularını sızdıran 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Özkan ARSLAN, ANKARA (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye komiserlik sınav sorularını sızdıran 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin, yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 14 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

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