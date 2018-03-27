FETÖ'ye Mersin merkezli 'izdivaç' operasyonu

MERSİN, (DHA) - MERSİN merkezli, FETÖ/PDY'nin örgütsel faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği örgüt içi evlendirme kapsamında düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği görevlileri, yapılan 'ByLock' içerik incelemelerinde 'izdivaç' olarak adlandırılan örgüt içi evlendirme konusu ile ilgili tespitlerde bulundu. Ele geçirilen bilgiler sonucu, Mersin merkezli olmak üzere Adana, Kayseri, Manisa, Bingöl, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı.
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