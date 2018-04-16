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FETÖ’ye operasyon 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda bylock kullanıcısı 9 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli iletişim kurmak amacıyla kullandıkları Bylock isimli şifreli program kullanıcısı olduğu tespit edilen toplam 12 kişiye yönelik olarak operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda bylock kullanıcısı 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli iletişim kurmak amacıyla kullandıkları Bylock isimli şifreli program kullanıcısı olduğu tespit edilen toplam 12 kişiye yönelik olarak operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli, Edremit ilçesi ile Bursa ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda şu ana kadar 9 şüpheli gözaltına alındı.
3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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