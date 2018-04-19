"FETÖ’yle bağlantın var" dediler 25 bin lira dolandırdılar

Kars’ın Akyaka ilçesinde bir vatandaşı telefondan arayan dolandırıcılar, "FETÖ’yle bağlantın var" diyerek 25 bin lirasını aldı.
Edinilen bilgiye göre, S.A.’yı cep telefonuyla arayan M.S. "FETÖ/PDY bağlantın var" diyerek, hakkındaki işlem yapılmamamsı için 25 bin lira para yatırmasını istedi. Bunun üzerine tedirgin olan S.A. 25 bin lirayı M.S.’nin verdiği hesaba yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.A. jandarmaya müracaat ederek şikayetçi oldu. Jandarma S.A.’yı dolandıran M.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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