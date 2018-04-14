Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş 3 saat bulundu

Adana’da polise teslim olup "etkin pişmanlıktan" faydalanarak ifade veren terör örgütünün asker imamı hukuk fakültesi öğrencisinin gösterdiği yerden gömülü halde terörist başı Fetullah Gülen imzalı saat çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yaptığı çalışmada H.K. isimli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hukuk Fakültesi’nde okuyan bir kişinin örgütün asker imamlığını yaptığını, zeki ve fakir çocukları ağına düşürerek örgüte kazandırıp askeri okul sınavlarına hazırladığını tespit etti. Polis H.K.’yi yakalamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olmak üzere 81 il de operasyon yapmaya başladı. Bu durumu fark eden H.K. polise kendisi gelerek "Bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Etnik pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum" dedi.

"Seçilmiş teröristlere Fetullah Gülen imzalı saat"

H.K. kendisinin örgütün asker imamı olduğunu, çocukları örgüte kazandırıp askeri okullara hazırladığını itiraf etti. Ayrıca örgütün 15 Temmuz’dan sonrada aktif olarak çalıştığını kendinin de üstü olan Kamuran E.’nin Adana’da yeniden yapılandırılmak için görevlendirildiğini ileri sürdü. H.K. 1’i Kamuran E. olmak üzere Fetullah Gülen tarafından Pensilvanya’dan özel olarak imzalanan özel 3 saat gönderildiğini söyledi. H.K, saatlerin olası bir operasyonda bulunmaması için Toros Dağları eteklerinde gömüldüğünü belirtti.