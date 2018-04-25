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Fetullah Gülen’in ’bahçıvan’ı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Adana’da FETÖ’nün gaybubet evine yapılan baskın sonrası, aralarında Fetullah Gülen’in ’bahçıvan’ı ve Fetullah Gülen imzalı saatin gönderildiği şahsın da bulunduğu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi.

Fetullah Gülen’in ’bahçıvan’ı adliyeye sevk edildi

Adana’da FETÖ’nün gaybubet evine yapılan baskın sonrası, aralarında Fetullah Gülen’in ’bahçıvan’ı ve Fetullah Gülen imzalı saatin gönderildiği şahsın da bulunduğu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyelerinin ’gaybubet evi’ olarak adlandırdığı hücre evinde Kamuren E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G. yakalandı. Zanlılar evde yere yatırılıp kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Polis zanlılar ile ilgili yaptığı çalışmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok büyük darbe alan örgütün yeniden yapılanma, kendine taraftar bulma ve devlet kademelerine sızma yapmak için görevlendirme yaptığını belirledi. Şahısların hepsinin ’asker imamı’ olduğu, yoksul ve zeki çocukları bu kez çok gizli bir şekilde FETÖ taraftarı yapıp daha sonra da sınavlara hazırlayarak askeri okullara yerleştirmeyi amaçladıkları tespit edildi.

Fetullah Gülen’den ’bahçıvan’ ismini aldı
Yapılan operasyonda gözaltına alınan Kamuran E.’ye ise bizzat terörist başı Fetullah Gülen tarafından ’çocukları sınavlara iyi hazırlayan’, ’iyi seçen’ anlamında örgüt tarafından kullanılan ’bahçıvan’ lakabı verildiği öğrenildi. Polis 6 kişiyi emniyette sorguya aldı.
Ayrıca evde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve 84 bin lira para ele geçirildi. Örgüt tarafından yeni yapılanmaya gidildiği, bu nedenle yüklü miktarda para bulunduğu tahmin ediliyor.

Fetullah Gülen imzalı saatin sahibi yakalandı
Ayrıca polis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hukuk Fakültesi’nde okuyan H.K.’nın örgütün asker imamlığını yaptığını, zeki ve yoksul çocukları ağına düşürerek örgüte kazandırıp askeri okul sınavlarına hazırladığını tespit etti, Polis, H.K.’yı yakalamak için KKTC ve 81 ilde operasyon başlattı. Polise giderek teslim olan H.K.’nın, "Bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Etnik pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum" dediği öğrenildi. H.K.’nın verdiği ifade sonrası polis, Toros Dağları’nın eteklerinde gömülü halde Fetullah Gülen imzalı 3 saat ele geçirmişti. Yine H.K.’nın ifadesinde, saatlerden birinin Gaybubet evinde gözaltına alınan M.Y.’ye ait olduğunu söylediği öğrenildi. Polis zanlılardan sorgusu tamamlanan, aralarında Kamuren E.’nin de bulunduğu 5 kişiyi adliyeye sevk etti. 1 zanlının sorgusu devam ediyor.

Fetullah Gülen’in ’bahçıvan’ı adliyeye sevk edildi

Fetullah Gülen’in ’bahçıvan’ı adliyeye sevk edildi

Fetullah Gülen’in ’bahçıvan’ı adliyeye sevk edildi

Fetullah Gülen’in ’bahçıvan’ı adliyeye sevk edildi

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