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Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasında yargılanan 12 sanık, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

IHAAW142827-ASA/17-04-2018 - Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasında yargılanan 12 sanık, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 17.04.2018 14:28:27 TSI NNNN

IHAAW142827-ASA/17-04-2018

- Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasında yargılanan 12 sanık, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

17.04.2018 14:28:27 TSI
NNNN

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