Feyzioğlu, Soma maden faciası davasında karar duruşmasına katılacak

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davanın karar duruşmasının görüleceği Akhisar'da olacak. Karar duruşması öncesinde açıklama yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Aileler adalet bekliyor. Kararın ne olacağını bilmiyoruz. Ancak birinci dereceden sorumlu olan yöneticiler için doğru olanı muhtemel kastla adam öldürmeden mahkûmiyet hükmü kurulmasıdır. Savcının esas hakkında mütalaasında ise, çok sayıda yönetici hakkında bilinçli taksirden ceza verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme, 301 kişinin gerekli tedbirler alınsaydı bugün hayatta olacağını dikkate alarak ve çok ağır kusuru gözeterek en üst hadden ceza vermelidir. Dosyanın içeriğine, hukuka ve vicdana uygun olan budur."

'YARGIYA GÜVENİN BU OLAYLA ZAYIFLADIĞINI SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ'

TBB Başkanı Feyzioğlu, aileleri güvensizliğe sevk eden durumun dava dosyasının tekemmül etmesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri yer verdi:

"Duruşma savcısı uzun süre esas hakkında mütalaa vermeyi geciktirdi. Tam karar aşamasına gelinmişken de Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kanaatimizce hiçbir haklı gerekçe olmaksızın, mahkeme başkanını başka yere tayin etti. Yeni bir heyet kurdu. Biz o tarihte HSK’ya yazılı olarak başvurarak bunun yanlışlığını ve HSK’nın zaten toplumda güvenilirlik algısı fevkalade azalmış olan yargıya kendi eliyle darbe vurduğunu açıklamıştık. Maalesef tayinler geri alınmadı. Bu, mahkemeye ön yargılı yaklaştığımız anlamına gelmiyor. Adalet beklentimizi sürdürüyoruz. Ancak maalesef HSK eliyle yargıya güvenin bu somut olayda zayıflatıldığını söylemek zorundayız. Dileriz mahkeme herkesi tatmin eden bir gerekçeli karar vererek güvenilirliğini ispatlar."

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