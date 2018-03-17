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Fiber teknedeki 18 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarından fiber tekneyle denize açılan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Fiber teknedeki 18 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarından fiber tekneyle denize açılan 18 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilerek yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı geçen perşembe günü saat 23.30 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada önlerinde hareketli bir fiber teknedeki kaçakları tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, harekete geçti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7'si çocuk, 6'sı kadın, toplam 18 kaçak, teknede yakalandı. 16'sı Suriye, 2 Somali uyruklu kaçaklar, Çeşme'ye getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Fiber teknedeki 18 kaçak yakalandıFiber teknedeki 18 kaçak yakalandıFiber teknedeki 18 kaçak yakalandıFiber teknedeki 18 kaçak yakalandı

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