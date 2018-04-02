Fiji’de fırtına: 4 ölü

Pasifik Okyanusunun güneyindeki ada ülkesi Fiji’de meydana gelen şiddetli tropik fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Fiji Ulusal Afet Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, birinci kategori fırtına olan Josie siklonunun su taşkınlarına neden olduğu ve kaybolan bir kişinin ölmüş olabileceği ifade edildi. Ada ülkesinde sel nedeniyle 74 yol kapatıldı.
Fiji Meteoroloji servisi, tropikal siklon Josie’nin güney yönünde ilerlemesiyle birlikte Fiji ve çevresindeki adalarda öğleden sonra beklenen şiddetli yağış konusunda uyarıda bulundu.
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