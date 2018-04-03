HABER

Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

 Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı.

Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın (1)

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.