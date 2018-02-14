Fıkra gibi soygun girişimi

Sivas’ın Kangal ilçesinde fıkralara konu olacak bir soygun girişimi gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gece ilçe merkezindeki İstasyon Cadde üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar, Serkan Önal’a ait tekel bayisine girmek için tenha olan arka taraftan duvarı delerek iş yerine girmek istedi. Ancak duvarı doğru hesaplayamayan hırsız veya hırsızlar, tekel bayisinin bitişiğindeki Yusuf Yıldırım’a ait berber dükkanının duvarını deldi. Hatalarını geç fark eden hırsız ya da hırsızların zaman kaybetmemek veya yakalanma endişesiyle vazgeçip olay yerinden ayrıldıkları tahmin ediliyor.

Tekel bayisinin sahibi Serkan Önal yaptığı açıklamada, “Bize girmek isteyip komşunun duvarını delmişler. Eğer deliği tuttursalardı halimiz kötü olurdu” dedi.

Berber salonu çalışanı Şeref Akbayır ise yaptığı açıklamada, “Yan tarafta bulunan tekel bayisine girmek isterken duvarı tam tespit edemeyip bizim dükkanın duvarını delmişler. Bizim burada bir makas ve bir tarak var. Onların işine yarayacak bir şey yok. İstiyorlarsa bunları da onlara verebiliriz” dedi.

Hırsız ya da hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı.