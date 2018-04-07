Fikret Hakan'ın adı Bodrum'da yaşayacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- İSTANBUL'da 11 Temmuz 2017'de hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Fikret Hakan'ın adı, Bodrum'da yılın büyük bölümünü geçirdiği Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir sokağa verildi.
Bodrum Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında, Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan '189 Sokak'ın isminin 'Fikret Hakan Sokak' olarak değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi de yer aldı. İlgili komisyonun konuya ilişkin raporu görüşülerek yapılan oylamada, sokağın isminin 'Fikret Hakan Sokak' olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Toplantının sonunda açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, "Bodrum, Bodrum olduysa, turizmde bir marka haline geldiyse, bunda edebiyatçılarımızın ve sanatçılarımızın çok büyük bir emeği, tanıtım çalışmaları vardır. Onları unutmamız mümkün değildir. O değerli sanatçılarımız Bodrum'da yaşadılar, Bodrum'a gönül verdiler. Bunlardan biri de rahmetli Fikret Hakan'dı. Vefatından sonra manevi kızı geldi, bizden böyle bir talebi oldu. O yaşadığı bölgeye 'Fikret Hakan Sokağı' ismini verdik" dedi.
FOTOĞRAFLI
Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum