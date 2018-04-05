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Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Filipinler’in güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Filipinler’in güneyindeki Davao Oriental eyaletinde 6.0 büyüklüğünde ve 28 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini açıkladı.

Filipinler’in güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Filipinler’in güneyindeki Davao Oriental eyaletinde 6.0 büyüklüğünde ve 28 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin hasara yol açmasının beklenmediği belirtilirken, artçı sarsıntıların devam edeceği aktarıldı.

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