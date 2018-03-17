Filipinler’de tek motorlu uçak evin üzerine düştü: 10 ölü

Filipinler’de tek motorlu uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler’in başkenti Manila’da küçük bir uçak düştü. Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Eric Apolonio, Lite Air Express’e ait Piper 23 Apache tipi tek motorlu uçağın yerleşim yerine düştüğünü kaydederek, 5’i yerleşim bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis sözcüsü John Bulalacao ise, uçağın 80 yaşındaki bir kadının evinin üzerine düştüğünü söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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