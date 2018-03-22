Filipinler’de uyuşturucu operasyonları: 13 ölü

Filipinler’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısı öldürüldü, 109 kişi tutuklandı.

Filipinler’in başkenti Manila’ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan Bulucan şehrinde dün polis teşkilatının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısının öldürüldüğü, 109 kişinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlar sırasında 18 ateşli silah, mühimmat ve çok sayıda uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Romeo Caramat, 13 şüphelinin Bulucan’ın 24 polis merkezinden 23’ü tarafından 57 adet gizli operasyon, bir kontrol noktası operasyonu ve aramalarda öldürüldüğünü bildirdi. Caramat, tahmini olarak toplam 101 kilo ağırlığında, 305 adet ısıyla mühürlenmiş şeffaf plastik poşette şüpheli uyuşturucu metamfetamin “shabu”, tahmini olarak 670 kilo 745 gram ağırlığında 59 parça plastik poşet içinde "marihuana" ve "paraphernalia" adlı uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin uyuşturucu savaşında, Temmuz 2016’dan Mart 2018’e kadar 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.