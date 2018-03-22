HABER

Filipinler’de uyuşturucu operasyonları: 13 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Filipinler’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısı öldürüldü, 109 kişi tutuklandı.Filipinler’in başkenti Manila’ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan Bulucan şehrinde dün polis teşkilatının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısının öldürüldüğü, 109 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Filipinler’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısı öldürüldü, 109 kişi tutuklandı.
Filipinler’in başkenti Manila’ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan Bulucan şehrinde dün polis teşkilatının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısının öldürüldüğü, 109 kişinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlar sırasında 18 ateşli silah, mühimmat ve çok sayıda uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürü Romeo Caramat, 13 şüphelinin Bulucan’ın 24 polis merkezinden 23’ü tarafından 57 adet gizli operasyon, bir kontrol noktası operasyonu ve aramalarda öldürüldüğünü bildirdi. Caramat, tahmini olarak toplam 101 kilo ağırlığında, 305 adet ısıyla mühürlenmiş şeffaf plastik poşette şüpheli uyuşturucu metamfetamin “shabu”, tahmini olarak 670 kilo 745 gram ağırlığında 59 parça plastik poşet içinde "marihuana" ve "paraphernalia" adlı uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin uyuşturucu savaşında, Temmuz 2016’dan Mart 2018’e kadar 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.