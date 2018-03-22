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Filistin Başbakanı Hamdallah’ın konvoyuna saldıran kişinin kimliği tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın konvoyuna saldıran kişinin kimliğini açıkladı.Gazze’de Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın konvoyuna saldıran kişinin kimliğini açıkladı.

Filistin Başbakanı Hamdallah’ın konvoyuna saldıran kişinin kimliği tespit edildi

Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın konvoyuna saldıran kişinin kimliğini açıkladı.
Gazze’de Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın konvoyuna saldıran kişinin kimliğini açıkladı. Bakanlık, 1993 doğumlu Anas Abu Koussa isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen Abu Koussa’nın başına 5 bin dolarlık para ödülü konuldu. İçişleri Bakanlığı’nın saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için Gazze’de güvenlik önlemlerini arttırdığı aktarıldı.
Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın, 13 Mart’ta su arıtma tesisinin açılışına katılmak üzere geldiği Gazze’de konvoyuna bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 7 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan sağ kurtulan Hamdallah, su tesisinin açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, suikast girişimine maruz kaldığını belirterek, “Saldırı bizi caydıramayacak. Yine Gazze’ye geleceğiz” şeklinde konuşmuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamdallah’ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas’ı sorumlu tutmuş, Hamas ise Abbas’ın açıklamalarını kınamıştı.

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