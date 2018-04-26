Gazze’den 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail işgal kuvvetleri 42 Filistinliyi öldürdü, 5 bin Filistinliyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart’ta İsrail sınırı yakınında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail işgal kuvvetlerinin 42 Filistinliyi öldürdüğünü, 2 yaralıyı da alıkoyduğunu açıkladı.

Yaralılardan 3 bin 368 kişinin hastanelerde tedavi edildiği, 2 bin 143 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiği, 143 yaralanın durumunun ise kritik olduğu belirtilirken, kalan bin 700 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail tarafından yaralanan çocuk sayısının 592, yaralanan kadın sayısının ise 192 olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı bin 738 kişinin gerçek mermilerle yaralandığını, 394 kişinin ise plastik mermiyle vurulduğunu, 611 göstericinin de plastik silahla yaralandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı 227 Gazzeli protestocunun ensesi veya kafasından vurulduğunu, 115 kişinin sırtı veya göğsünden, 142 kişinin de alt karın kısmından bin 704 kişinin ise ayaklarından vurulduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in 1948 yılında Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönüş hakkı olduğunu tanımasına rağmen İsrail bu kararı uygulamadı. Gazzeliler 30 Mart’ta başlattıkları Büyük Dönüş Yürüyüşü’nü 1948 yılında İsrail’in Filistin’i işgalinin yıl dönümü olan 15 Mayıs’a kadar sürdürme kararı almıştı.

