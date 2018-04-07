Filistin’de 1 haftada 11 sağlık çalışanı yaralandı

Gazze’de 30 Mart Toprak Günü’nde başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerleri 11 sağlık çalışanını yaraladı.

Gazze’de Filistinlilerin 30 Mart Toprak Günü’nde başlattığı Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerleri 11 sağlık çalışanını yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail askerleri yaralıları taşıyan sağlık çalışanlarını özellikle hedef aldı. Bakanlık Sözcüsü Ashraf Qudra, 3 sağlık çalışanın orta dereceli yaralar aldığını, 8’nin ise gazdan etkilendiğini ifade etti. Bununla birlikte bir ambulansında İsrail askerleri tarafından hedef alındığı ve ambulansın ciddi hasar aldığı belirtildi.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Martta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerleri içlerinde 3 çocuğunda olduğu 31 Filistinliyi öldürdü. Hayatını kaybedenler arasında ‘Yasir Murteca’ isimli Filistinli bir gazeteci de yer alıyor.