Filistin’de 4 şehit, 465’ten fazla yaralı

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4’üncü Cuma gününde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 465’ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirdikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4’üncü Cuma gününde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 kişi şehit düşerken, 465’ten fazla kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Şehit olanların kimlikleri ise Saad Abdel-Majid Abu Taha (29), Mohammed Ibrahim Ayoub (15), Ahmed Rashad Dabour Althamna (24) ve Ahmed Nabul Akel (25) olduğu tespit edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’tan buna yana devam eden “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu toplamda 38 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.
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