Filistinli Ahed Tamimi’ye 8 ay ceza

İsrail askerine tokat attığı için gözaltına alınan Filistinli Ahed Tamimi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İsrail askerine yumruk attığı için 3 aydır gözaltında tutulan Ahed Tamimi, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 17 yaşındaki Tamimi, bir İsrail askerini tokatladığı videonun internet üzerinden yayılmasının ardından ‘Filistinli Cesur Kız’ lakabını almıştı.
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