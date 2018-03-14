HABER

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Karaman’da Filistinli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Yangın, Ahi Osman Mahallesi 31.

Karaman’da Filistinli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Ahi Osman Mahallesi 31. Sokak’ta bulunan 3 katlı Tan Apartmanı’nın 2. katında çıktı. Alınan bilgiye göre, Filistinli ailenin kaldığı daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında yoğun dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmaları ile yangın büyümeden söndürüldü.
İtfaiye, yangının bilgisayara bağlı elektronik cihazda meydana gelen şase nedeniyle çıkma ihtimali üzerinde duruyor. Yangın nedeniyle bilgisayarın bulunduğu odada maddi hasar oluştu.

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

1 / 7

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
2 / 7

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
3 / 7

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
4 / 7

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
5 / 7

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
6 / 7

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
7 / 7

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreşte akıl almaz olay! 1.5 yaşındaki kız çocuğunu…

Kreşte akıl almaz olay! 1.5 yaşındaki kız çocuğunu…

Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Uyuşturucu taciri Çeşme’de yakalandı

Uyuşturucu taciri Çeşme’de yakalandı

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!

Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.