Filistinli ailenin kaldığı evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Karaman’da Filistinli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Ahi Osman Mahallesi 31. Sokak’ta bulunan 3 katlı Tan Apartmanı’nın 2. katında çıktı. Alınan bilgiye göre, Filistinli ailenin kaldığı daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında yoğun dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmaları ile yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye, yangının bilgisayara bağlı elektronik cihazda meydana gelen şase nedeniyle çıkma ihtimali üzerinde duruyor. Yangın nedeniyle bilgisayarın bulunduğu odada maddi hasar oluştu.