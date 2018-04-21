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Filistinli bilim adamı Malezya’da öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Filisitinli bilim adamı Fadi el-Batsh, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da sabah namazına giderken iki suikastçı tarafından vurularak öldürüldü.

Filisitinli bilim adamı Fadi el-Batsh, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da sabah namazına giderken iki suikastçı tarafından vurularak öldürüldü. Maktulün babası, oğlunun ölümünden İsrail İstihbaratı MOSSAD’ı sorumlu tutarak, Malezyalı yetkililerden olayın kısa sürede aydınlatılmasını istedi.
Gazze şeridindeki hem İslami Cihat tarafı hem de Hamas tarafından sahiplenilen Fadi el Baths için Hamas twitter’den “Genç seçkin bir Filistinli bilim adamıydı. Enerji sektörüne büyük katkıları oldu” ifadelerini kullandı. Fadi el Batsh, İslami Cihat Grubunın Gazze şubesinin ileri gelin bir yöneticisi olarak tanıttı.
Kuala Lumpur Polis raporunda, suikastçıların Fadi al- Bathsh’ı 20 dakika bekledikten sonra evden çıkarken 20 kurşunla başından ve vücudundan vurarak öldürüldüklerinin tespit edildiği kaydedildi. 10 yıldır Malezya’yaşayan Fadi Bash’ın, Malezya’da bir caminin ikinci imamı olduğu belirtildi.

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