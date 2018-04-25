HABER

Filistinli genci göğsünden vuran İsrail polisine 9 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Dört yıl önce İsrail’in Filistin’i işgal ettiği günün yıl dönümü olan 15 Mayıs Nekbe Günü’nde, Filistinli genci göğsünden vurarak öldüren İsrail polisi, 9 ay hapis ve 14 bin dolar para cezasına çarptırıldı.Nedim Siam Nuvara’nın (16) öldüğü gün bir başka Filistinli genç Muhammed Ebu Daher Ramallah yakınlarındaki Beytunya kasabasında öldürüldü.

Dört yıl önce İsrail’in Filistin’i işgal ettiği günün yıl dönümü olan 15 Mayıs Nekbe Günü’nde, Filistinli genci göğsünden vurarak öldüren İsrail polisi, 9 ay hapis ve 14 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Nedim Siam Nuvara’nın (16) öldüğü gün bir başka Filistinli genç Muhammed Ebu Daher Ramallah yakınlarındaki Beytunya kasabasında öldürüldü. Nedim Nuvara’nın öldürülme anı bir video kaydıyla tespit edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Nedim Nuvara’nın işgal kuvvetleri tarafından öldürülme olayının soruşturulması gerektiğine karar verdi. İsrail polisine ağır ceza verilmemesi için davanın 4 sene içinde 50 kere ertelendiğine dikkat çekildi.
Önce cinayet suçlamasıyla açılan dava, daha sonra ihmalden adam öldürme davasına değiştirildi. Sanık Bin Deri, Filistinli gencin göğsüne ateş ettiğini ancak kurşunun gerçek mermi olduğunu bilmediğini iddia etti.

Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.